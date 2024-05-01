По состоянию на 20 июля 2023 на подконтрольной Украине территории работало 10 863 заведений дошкольного образования.
В трех украинских школах русский язык до сих пор преподают как отдельный предмет. Об этом 1 мая говорится в отчете, представленном языковым омбудсменом Тарасом Кременем, информирует korrespondent.net
По данным омбудсмена, в настоящее время в Украине заведений дошкольного образования на треть меньше, чем до начала военных действий. При этом 20% дошкольников не понимают украинский язык.
"На украинском языке воспитывались 927 144 дошкольника. В садах Закарпатской области на венгерском языке воспитывались 10% детей. А в Черновицкой области на румынском языке воспитывали 12% детей", - сказано в документе.
Также в Украине уменьшилось количество заведений общего среднего образования - сократилось на 2,3%.
"Следует заметить, что количество школьников, изучающих русский язык как отдельный предмет, сократилось до 768", - говорится в отчете языкового омбудсмена.
Напомним, Эстония планирует прекратить финансирование образования на русском языке. А большинство украинцев считают, что русский язык должен быть устранен из официального обихода.