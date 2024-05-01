Правительство Украины обнародовало данные о заработных платах премьера и вице-премьеров за апрель 2024 года.
Так, фактически полученная премьер-министром Денисом Шмыгалем заработная плата составила 77 404,77 гривны.
Начисленная заработная плата – 96 155,00 гривен, в том числе: должностной оклад – 48 077,50 гривны; заработная плата за время командировки – 48 077,50 гривны, сообщает korrespondent.net.
Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко фактически получила 72 207,39 грн зарплаты. Начисленная заработная плата – 89 698,62 гривны, в том числе: должностной оклад – 43 706,82 гривны; заработная плата за время командировки – 34 965,44 гривны; помощь по временной нетрудоспособности за счет организации – 11 026,36 гривны.
Фактически полученная вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной заработная плата составила 80 842,68 гривны. Начисленная заработная плата – 100 425,70 гривны, в том числе должностной оклад – 83 042,95 гривны; заработная плата за время командировки – 17 382,75 гривны.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук фактически получила 77 404,77 грн зарплаты. Начисленная заработная плата – 96 155,00 гривен, в том числе: должностной оклад – 65 560,23 гривны; заработная плата за время командировки – 30 594,77 гривны.
Фактически полученная вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым заработная плата составила 77 404,77 гривны. Начисленная заработная плата – 96 155,00 гривен, в том числе: должностной оклад – 96 155,00 гривен.
Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков фактически получил 77 404,77 грн зарплаты. Начисленная заработная плата – 96 155,00 гривен, в том числе: должностной оклад – 74 301,59 гривны; заработная плата за время командировки – 21 853,41 гривны.
Фактически полученная министром Кабинета министров Украины Олегом Немчиновым заработная плата составила 72 196,42 гривны. Начисленная заработная плата – 178 914,93 гривны, в том числе: должностной оклад – 87 413,64 гривны; отпуск – 2 780,57 гривны; материальная помощь на оздоровление – 84 350,04 гривны; заработная плата за время командировки – 4 370,68 гривны.
Государственный секретарь Кабинета министров Украины Александр Ярема фактически получил 110 128,90 грн зарплаты. Начисленная заработная плата – 136 806,08 гривны, в том числе: должностной оклад – 71 010,55 гривны; надбавка за ранг – 800,00 гривен; надбавка за выслугу лет – 25 730,88 гривны; надбавка за работу с тайными документами – 18 379,20 гривны; заработная плата за время командировки – 20 885,45 гривны.
Напомним, по данным Минфина Украины, средняя зарплата чиновников превысила 40 тысяч гривен. По уровню зарплат лидирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Как сообщалось, в прошлом году в Украине средняя зарплата по экономике составила 17 442 грн. По сравнению с 2022 годом номинально средняя зарплата выросла на 17,5% (+2 594 грн).