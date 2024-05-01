Так поступают международные почтовые операторы, вроде USPS, Amazon, FedEx или Royal Mail. Начальная цена на аукционе за каждую посылку составит 10 гривен.
Укрпочта будет продавать посылки на аукционах Prozorro. Продажи» посылки, которые не забрали за полгода, сообщает edinaya-odessa.org. Посылки, которые не унесли в течение двух недель, отправляют обратно отправителю. Если он также не забирает посылки через две недели, она поступает на специально обустроенный склад, где будет лежать еще полгода.
Если все сроки истекли и посылку не забрали, ее выставят на аукцион. Так, Укрпочта получит возможность компенсировать расходы, связанные с логистикой и хранением отправлений в течение этого периода, говорят в компании.
Посылки, объединенные в паллеты, содержащие до 100 единиц, будут продавать как один лот. Это будут нераспакованные посылки, из которых удалят адресную информацию. Кроме того, покупатели не узнают, что содержат посылки к оглашению результатов аукциона.
На аукционах компании будут продавать только групповые лоты. Поэтому, если вам предлагают приобрести одну посылку, это признак мошеннических действий, – объясняют в «Укрпочте».
На складах «Укрпочты» находятся десятки тысяч невостребованных посылок, говорит гендиректор компании Игорь Смелянский . По его словам, ранее подобные посылки уничтожали.