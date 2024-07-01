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В Бендерах прошёл рейд «Велосипедист»

В Бендерах прошёл рейд «Велосипедист»
Фото: Пресс-центр МВД ПМР

В рамках мероприятия госавтоинспекторы патрулировали город, выявляя нарушения правил дорожного движения.

Так, на улице Суворова два велосипедиста двигались по полосе для маршрутных транспортных средств во встречном направлении, а это запрещено. Нарушителям предстоит заплатить штраф (92 рубля ПМР).

Госавтоинспекция напоминает: если вы передвигаетесь на велосипеде, при выполнении манёвра необходимо показывать рукой направление для других участников. Кроме того, при пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиться с велосипеда. Нужно выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал при движении по дорогам в транспортном потоке.

Такие рейды будут проведены и в других городах республики, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
  • Сегодня, 10:14
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