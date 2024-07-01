В рамках мероприятия госавтоинспекторы патрулировали город, выявляя нарушения правил дорожного движения.
Так, на улице Суворова два велосипедиста двигались по полосе для маршрутных транспортных средств во встречном направлении, а это запрещено. Нарушителям предстоит заплатить штраф (92 рубля ПМР).
Госавтоинспекция напоминает: если вы передвигаетесь на велосипеде, при выполнении манёвра необходимо показывать рукой направление для других участников. Кроме того, при пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиться с велосипеда. Нужно выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал при движении по дорогам в транспортном потоке.
Такие рейды будут проведены и в других городах республики, сообщает пресс-центр МВД ПМР.