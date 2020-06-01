Dnestr.TV

 
0

Зеленский переходит на особый режим работы из-за обнаружения коронавируса у его жены

Зеленский переходит на особый режим работы из-за обнаружения коронавируса у его жены

Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы из-за того, что у его жены Елены был диагностирован коронавирус. Об этом сказано в сообщении офиса главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены. Согласно конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия", - сказано в нем. В офисе отметили, что состояние здоровья Зеленского "позволяет ему выполнять служебные обязанности", при этом тест на коронавирус у главы государства дал отрицательный результат, передает tass.ru

"Ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Именно поэтому принят специальный протокол режима работы президента, соответствующий как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям", - сказано в сообщении. Президент страны ежедневно проходит тестирование на коронавирус, а также медосмотры. При этом Зеленский ограничил круг физического общения, а также проводит совещания в онлайн-режиме, сообщили в офисе. "Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются. Также исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины. Круг лиц, с которыми президент общается лично, сужается до охраны и ближайших помощников", - уточняется в сообщении.

Исключение из этих правил будут касаться случаев чрезвычайный ситуаций, которые требуют "немедленного реагирования со стороны главы государства в соответствии с его конституционными полномочиями".

Жена президента Украины Елена Зеленская сообщила в пятницу, что ее тест на коронавирус показал положительный результат. Супруга президента уточнила, что "чувствует себя хорошо" и находится на амбулаторном лечении, при этом она "изолирована от членов семьи, чтобы не подвергать их опасности".

Украинские медики за сутки выявили 683 новых случая заражения коронавирусом, а днем ранее зафиксировали самый большой суточный показатель за все время - 689. Такие данные озвучил утром в пятницу министр здравоохранения Украины Максим Степанов. За все время пандемии, по его словам, количество больных на Украине составило 29 753 человек, среди которых 13 464 человек выздоровели и 870 умерли.

tass.ru
  • Сегодня, 05:56
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Гражданам Молдовы разрешат въезд в Евросоюз не раньше и ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
  • На «Седьмом километре» вооруженные люди напали на магаз ...
  • Запрет на промышленное рыболовство
  • О проекте закона ПМР «О внесении изменений и дополнений ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Гражданам Молдовы разрешат въезд в Евросоюз не раньше и ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
  • На «Седьмом километре» вооруженные люди напали на магаз ...
  • Запрет на промышленное рыболовство
  • О проекте закона ПМР «О внесении изменений и дополнений ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна