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Огромный лимон, гигантская брокколи и другие: самые тяжелые овощи и фрукты

Огромный лимон, гигантская брокколи и другие: самые тяжелые овощи и фрукты
Изображение: открытые источники

Многие люди выращивают овощи и фрукты, однако лишь у немногих они достигают поистине гигантских размеров. Предлагаем вам посмотреть на плоды, которые имеют рекордный вес.

1. В 2014 году в Швейцарии была выращена самая тяжелая в мире тыква, вес которой составил 951 кг. По весу этот плод на 30 кг тяжелее предыдущей тыквы-рекордсмена, выращенной в Калифорнии.

2. В 1998 году садовод из Аляски вырастил самую тяжелую в мире морковь весом 8,61 кг. Верхняя часть рекордного корнеплода составляла 29,8 см в диаметре. Интересно, что самая длинная морковь составляла 5.841 метров в длину.

3. Согласно Книге рекордов Гиннеса самый тяжелый в мире батат весил 37 кг. Он был выращен в Испании в 2004 году.

4. Самый тяжелый в мире арбуз весил 121,93 кг. Он был выращен в американском штате Арканзас в 2005 году.

5. Тяжелейшую брокколи вырастили в Аляске в 1993 году. Её вес составил 15,87 кг.

6. Самое тяжелое в мире яблоко весило 1,849 кг и было выращено в Японии в 2005 году.

7. Самая крупная и тяжелая кисть бананов состояла из 473 плодов и весила 130 кг. Она была выращена на острове Иерро из группы Канарских островов.

8. Тяжелейший лимон в мире весил 5,265 кг, составлял 74 см в диаметре и 35 см в высоту. Он вырос на одной ветке с другим крупным лимоном. Рекордсмен был выращен в Израиле в 2003 году.
  • Вчера, 11:20
  • DTV
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