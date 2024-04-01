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Более 40 бендерчан привлечены к админответственности сотрудниками экологической милиции

Более 40 бендерчан привлечены к админответственности сотрудниками экологической милиции
Фото: пресс-центр МВД ПМР

В Бендерах сотрудники экологической милиции в первом квартале составили 222 административных протокола за нарушение правил благоустройства города. Более 40 из них – за выброс мусора в неустановленных местах, передает пресс-центр МВД ПМР.

В числе нарушителей в основном жители частного сектора. Но бывает, что и обитатели многоэтажек выбрасывают старую мебель, сантехнику, игрушки, прочие ненужные вещи и даже мешки со строительным мусором, не отходя далеко от дома.

Правонарушителей выявляют в ходе рейдовых мероприятий. Сами граждане говорят, что знают про штраф, но надеются, что их не заметят.

Сотрудники карантинно-экологической милиции УВД г. Бендеры постоянно проводят мероприятия, чтобы курортный, привлекающий туристов город оставался чистым и красивым.
  • Сегодня, 11:09
  • DTV
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