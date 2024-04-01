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Смертность на дорогах в ЕС растет, Румыния входит в число стран с самым высоким уровнем смертности

Смертность на дорогах в ЕС растет, Румыния входит в число стран с самым высоким уровнем смертности
Изображение: radiomoldova.md

Число людей в Европейском Союзе, погибших в дорожных авариях, увеличилось на 4 процента в 2022 году по сравнению с 2021 годом, свидетельствуют данные, опубликованные Европейским Статистическим Управлением (Eurostat). Согласно статистике, самый высокий уровень смертности на дорогах был зафиксирован в Румынии, а самый низкий - в Швеции, передает radiomoldova.md.

По данным Европейского Статистического Управления (Eurostat), в 2022 году в результате дорожно-транспортных происшествий в странах Европейского Союза погибло около 21 000 человек, что на 4 % больше, чем в 2021 году, когда было зарегистрировано более 19 900 смертей. Данные показывают, что число погибших растет уже 2 года подряд, после беспрецедентного падения в 2020 году, которое было связано с ограничениями COVID-19, затронувшими пассажирский транспорт.

В 2022 году в странах блока ЕС было зафиксировано в среднем 46 смертей на дорогах на миллион жителей.

По сравнению с населением каждого государства-члена ЕС, самый высокий уровень смертности на дорогах был отмечен в Румынии - 86 смертей на миллион жителей. За ней следуют Болгария с 78 смертями на миллион жителей и Хорватия с 71.

С другой стороны, самый низкий уровень смертности на дорогах в 2022 году наблюдался в Швеции с 22 смертями на миллион жителей, Дании и Ирландии.

Автор: Ольга Мынзат.
  • Вчера, 13:40
  • DTV
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