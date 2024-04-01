В соответствии с изменениями в Закон ПМР «О статусе военнослужащих», принятыми Верховным Советом 27 марта и подписанными Президентом ПМР, в число дисциплинарных взысканий, которые могут налагаться на офицеров в звании от младшего лейтенанта до капитана, вошел арест.
Как следует из текста законодательного акта, опубликованного на официальном сайте главы государства, теперь дисциплинарный арест может применяться ко всем военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, за исключением генералов, старших офицеров, лиц, не принявших военную присягу, военнослужащих, не достигших возраста 18 лет (курсанты Военного института), и военнослужащих-женщин.
Как ожидают разработчики законопроекта, расширение применения дисциплинарного ареста будет способствовать снижению числа грубых нарушений воинской дисциплины.