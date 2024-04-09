Ряд вопросов из анкеты, представленной гражданам в рамках начавшейся 8 апреля переписи населения и жилищного фонда, вызвали недоумение и возмущение интернет-пользователей, а также критику со стороны некоторых политиков.
В связи с этим бывший премьер-министр Ион Кику рекомендовал властям срочно выступить с разъяснениями относительно смысла и актуальности некоторых вопросов, включенных в анкету, сообщает unimedia.info
"Как заставить людей получить штраф вместо того, чтобы отвечать на вопросы? Национальное бюро статистики поможет вам!
Кстати, а можно ли что-нибудь сделать в этой стране без привлечения "партнеров по развитию"? Неужели мы настолько беспомощны?", — написал пользователь Сети, опубликовав несколько вопросов из анкеты.
"Кто составил эту анкету? Как вы думаете, заполнят ли ее граждане и заполняли ли они когда-нибудь такую анкету?
Некоторые вопросы совершенно глупые. Это перепись или допрос подозреваемых? У меня такое впечатление, что они хотят совершить налет на наши дома, поэтому и задают такие вопросы. Или, может быть, это расследование СИБ?", — написал другой интернет-пользователь.
И бывший премьер-министр Ион Кику прокомментировал вопросы из анкеты:
"Я настоятельно рекомендую срочно выступить с разъяснениями относительно значения и актуальности некоторых вопросов, включенных в анкету. В противном случае объективность ответов граждан, а вместе с ней и цель переписи, будут сведены к нулю".
В Молдове 8 апреля стартовала Перепись населения и жилищного фонда 2024 года. Она продлится до 7 июля. В течение трех месяцев рецензенты будут собирать данные о численности и демографических характеристиках населения, а также о жилье и условиях жизни. Предварительную информацию власти объявят не ранее января 2025 года.
Лицам, отказывающимся предоставить личные данные для статистических целей, грозит штраф в размере до 2 100 леев, согласно статье 330 Кодекса о правонарушениях.
MD.KP. опубликовал анкеты с вопросами, на которые придётся отвечать молдавским гражданам. Есть время подумать над ответами.
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Директор Национальной службы статистики Олег Кара сообщил, что каждый человек получит до 5 уведомлений об обязанности предоставить информацию в рамках Переписи населения и жилищного фонда 2024 года.
"Первой будет листовка с информацией о переписи. После второй попытки будет оставлено уведомление. После чего последует еще одно. Если лицо уклоняется от контакта, ему будет оставлено уведомление о том, что в случае невыполнения им своих обязательств на него будут распространяться положения Кодекса о правонарушениях. Только после выполнения этих действий будет запущена процедура составления протокола о наложении штрафа", - цитирует Олега Кара realitatea.md