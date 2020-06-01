Dnestr.TV

 
0

Паводок внёс свои коррективы в летний отдых детей

Паводок внёс свои коррективы в летний отдых детей

Планы по оздоровительной кампании, проводимой для воспитанников детских домов и интернатов, пришлось изменить. Из-за разлива реки Днестр несколькими днями ранее дети, отдыхавшие в лагере «Днестровские зори», переехали в «Викторию». Вчера были эвакуированы все, кто находился в «Спартаке».

Вчера были эвакуированы все, кто находился в «Спартаке». Комплекс, расположенный в Кицканском лесу, оказался в зоне подтопления. Воспитанники Парканского интерната вынуждены были вернуться в специализированное учреждение, передает пресс-центр МВД ПМР.

На сегодняшний день продолжают функционировать только две оздоровительные летние площадки: «Виктория» и Дубоссарский оздоровительный лагерь.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 09:50
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • В диалоге рождается истина...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
  • Уроки в школах будут начинаться в разное время

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • В диалоге рождается истина...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
  • Уроки в школах будут начинаться в разное время
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна