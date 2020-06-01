Планы по оздоровительной кампании, проводимой для воспитанников детских домов и интернатов, пришлось изменить. Из-за разлива реки Днестр несколькими днями ранее дети, отдыхавшие в лагере «Днестровские зори», переехали в «Викторию». Вчера были эвакуированы все, кто находился в «Спартаке».
Вчера были эвакуированы все, кто находился в «Спартаке». Комплекс, расположенный в Кицканском лесу, оказался в зоне подтопления. Воспитанники Парканского интерната вынуждены были вернуться в специализированное учреждение, передает пресс-центр МВД ПМР.
На сегодняшний день продолжают функционировать только две оздоровительные летние площадки: «Виктория» и Дубоссарский оздоровительный лагерь. mvdpmr.org