Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем вступительном слове заявил, что в стране будет продлен карантин до 31 августа. Об этом он сказал на сегодняшнем заседании правительства.
"Сегодня планируется продление адаптивного карантина на Украине до 31 августа. Мы все видим, что такой формат и подход к карантинным мероприятиям дает свои результаты и позволяет нам контролировать уровень заболеваемости на Украине. Работа на уровне отдельных регионов, работа на локальном уровне подтвердила свою эффективность. Поэтому мы будем практиковать и продолжать такие подходы для контроля уровня заболеваемости и недопущения пиков и перегрузки системы здравоохранения", – сказал он, передает segodnya.ua Шмыгаль отметил, что сегодняшнее решение усовершенствует принципы адаптивного карантина, это должно уменьшить нагрузку на больницы и врачей.
В результате Кабмин поддержал проект постановления Министерства здравоохранения продлить карантин до 31 августа, начиная с 1 августа.
Отметим, что сейчас Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Харьковская и Черниговская области не соответствуют критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненностью коек в больницах, динамикой заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей. segodnya.ua