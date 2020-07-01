Dnestr.TV

 
0

В Украине снова продлили карантин

В Украине снова продлили карантин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем вступительном слове заявил, что в стране будет продлен карантин до 31 августа. Об этом он сказал на сегодняшнем заседании правительства.

"Сегодня планируется продление адаптивного карантина на Украине до 31 августа. Мы все видим, что такой формат и подход к карантинным мероприятиям дает свои результаты и позволяет нам контролировать уровень заболеваемости на Украине. Работа на уровне отдельных регионов, работа на локальном уровне подтвердила свою эффективность. Поэтому мы будем практиковать и продолжать такие подходы для контроля уровня заболеваемости и недопущения пиков и перегрузки системы здравоохранения", – сказал он, передает segodnya.ua
Шмыгаль отметил, что сегодняшнее решение усовершенствует принципы адаптивного карантина, это должно уменьшить нагрузку на больницы и врачей.

В результате Кабмин поддержал проект постановления Министерства здравоохранения продлить карантин до 31 августа, начиная с 1 августа.

Отметим, что сейчас Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Харьковская и Черниговская области не соответствуют критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненностью коек в больницах, динамикой заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей.
segodnya.ua
  • Сегодня, 18:01
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Условия, при которых должны открыться школы в Молдове, ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • Все о том, как сейчас гражданину Молдовы попасть на Укр ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Условия, при которых должны открыться школы в Молдове, ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • Все о том, как сейчас гражданину Молдовы попасть на Укр ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна