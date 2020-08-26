Молдавские фермеры отложили посев озимой пшеницы почти на месяц. По словам аграриев, влаги в почве нет даже на глубине двух метров.
Никанору Бузовому из села Пырлица принадлежит более двух тысяч гектаров в Унгенском районе. Но сейчас фермер не торопится приступать к посевам. Пока нет дождя, он готовит почву: "Мы рыхлим почву до глубины 40 сантиметров. Когда выпадут осадки, воде будет легче поступать в землю. Она уже не утрамбована, и, соответственно, сформируется запас", передает point.md ссылаясь на publika.md
Разочарованный потерей более 80 процентов прошлого урожая в этом году фермер планирует сократить посевные площади.
Представители Минсельхоза говорят, что засуха 2020 года - самая сильная за последние 70 лет: "Мы можем сравнить с 1949 годом, когда наблюдался такой же неурожай. Обе категории культур потеряны", - говорит глава управления в Министерстве сельского хозяйства Василий Шарбан.
По словам некоторых специалистов, спасти ситуацию может дождь, который будет идти не менее недели. У метеорологов по этому поводу оптимистичные новости: "Мы ожидаем, что осадки начнутся в период с 27 по 29 число. В это время на территории возможна атмосферная нестабильность, которую вызовет проходящий мимо страны циклон, что может принести нам дождь. Возможны осадки до 15 миллиметров", - рассказал глава управления прогнозов Госгидрометеослужбы Геннадий Рошка.
По данным Государственной гидрометеорологической службы, в сентябре достаточное количество дождей выпало только в некоторых населенных пунктах Бричанского и Окницкого районов. Но при этом осадков не хватило, чтобы восполнить дефицит влаги в почве. Как минимум до 28 сентября на территории страны объявлены желтый и оранжевый коды гидрологической засухи. point.md