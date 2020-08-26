В повестке пленарного онлайн-заседания – законопроект главы государства, который касается продления периода действия ряда законодательных актов, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории республики. Документ поступил в режиме законодательной необходимости. Он связан с тем, что 30 сентября заканчивается срок действия ограничительных мер. Президент ПМР Вадим Красносельский предлагает продлить их до 1 декабря 2020 года.
«К сожалению, несмотря на все предпринятые нами усилия, да и во всем мире, сохраняется угроза распространения коронавирусной инфекции. Только за вчерашний день в республике выявлено 125 новых зараженных людей. Поэтому мы предлагаем оставить действующий механизм, на наш взгляд, он показал себя с положительной стороны…В зависимости от изменяющихся условий и обстановки либо вводится, либо снимается ряд ограничений», – пояснил начальник Контрольно-правового управления Министерства внутренних дел Радион Чеботарь.
Официальный представитель также привел статистические данные. По его словам, за весь период действия карантинных мероприятий на обязательной самоизоляции находилось порядка 30 тысяч человек. На сегодняшний день – 1810 человек. Всегоза время карантина проведены 130 тысяч проверок, выявлены 1265 нарушений в условиях самоизоляции. Это говорит о том, что большая часть людей адекватно оценивает ситуацию и является законопослушной, добавил Радион Чеботарь. Он также подчеркнул, что задача сотрудников МВД состоит не в том, чтобы наказать людей за нарушение карантина, а иметь действенный механизм по предотвращению и борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории республики, сообщается на сайте ВС ПМР.
«Профильный комитет обсудил на заседании этот законопроект. Депутаты Комитета поддерживают его принятие. От субъектов права законодательной инициативы получено 11 положительных заключений на данный законопроект», – отметила глава Комитета по законодательству Галина Антюфеева.
Депутаты проголосовали за принятие законопроекта главы государства в двух чтениях. Документ направлен на подпись президенту. По словам руководителя парламентской фракции «Обновление» Петра Пасата, принятие законопроекта президента говорит о том, что исполнительный орган власти будет иметь право пролонгировать действующие сегодня меры для борьбы с коронавирусной инфекцией.
«Должны предприниматься все меры, чтобы наши граждане были защищены», – добавил Петр Пасат. vspmr.org