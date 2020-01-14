В ходе очередного заседания ОКК приднестровская делегация распространила заявление. Текст документа приводит novostipmr.com без изменений:
«В контексте искажающего действительность заявления делегации РМ приднестровская делегация считает целесообразным обратить внимание на подлинные факты, имеющие отношение к нарушению прав человека.
14.01.2020 г. был выманен на территорию РМ и задержан в с. Сенатовка житель Приднестровья Самоний Андрей Николаевич. Возбуждённое против него уголовное дело было полностью сфабриковано при непосредственном участии СИБ РМ и имело целью спровоцировать напряжённость в отношениях Приднестровья и Республики Молдова. Несмотря на обращения Приднестровья, 05.08.2020 приговором суда г. Бельцы Самоний А.Н. был заключён в пенитенциарное учреждение закрытого типа сроком на 15 лет. Рассмотрение дела проходило с грубейшими процессуальными нарушениями, игнорированием показателей свидетелей и базировалось на ложных обвинениях, подтасованных группой под руководством сотрудника Флорештского территориального подразделения СИБ РМ А. Морару, в которую входил А.М. Амарфи. Участники группы знали о том, что старший лейтенант милиции Самоний А.Н., будучи оперативным дежурным Каменского РОВД, не имел никакого отношения к расследуемому делу, однако для реализации своего преступного умысла они совершили фальсификацию и подлог документов, которые легли в основу доказательств якобы вины Самония.
Данные факты являются ярким свидетельством вопиющего нарушения правоохранительными органами РМ законодательства, действующего не только в Приднестровье, но и в РМ. В результате было ограничено естественное право человека на свободу, закрепленное в конституциях обеих сторон.
В рамках расследования данного преступления правоохранительными органами Приднестровья был задержан гражданин А. Амарфи, прямо участвовавший в вышеназванных фальсификациях. Учитывая отсутствие компетенции ОКК в расследовании уголовных преступлений, следует всё же подчеркнуть, что задержание А. Амарфи имело место на территории Приднестровья, чего не скажешь о десятках приднестровских граждан, включая представителя руководства ВК МС Приднестровья, похищенных во время проведения миротворческой операции силовыми ведомствами РМ и тайно вывезенных из приднестровской части Зоны безопасности на территорию Молдовы. При этом молдавская делегация никогда не соглашалась с тем, что эти вопиющие факты являются грубым нарушением режима ЗБ.
До настоящего времени в Молдове бытует практика возбуждения уголовных дел в отношении отдельных государственных функционеров Приднестровья (милиционеров, судей, руководителей органов местной власти и т.д.), в том числе и выполняющих свои обязанности в Зоне безопасности. Решение данной проблемы не просматривается, что, однако, не препятствует тиражированию лицемерных обвинений в заявлениях делегации РМ в ОКК.
Между тем практика возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц Приднестровья была фактически рекомендована в опубликованном в СМИ РМ заявлении генерального прокурора Республики Молдова К. Гурина ещё 18 февраля 2014 года. В этом заявлении прямо объявлено о намерении молдавской стороны применять ограничительные меры против представителей приднестровских властей в результате возбуждения в отношении них уголовного преследования в Молдове, в том числе с применением заочного ареста и объявления в розыск, включая международный.
Данным заявлением генеральный прокурор Республики Молдова положил начало массовому уголовному преследованию должностных лиц Приднестровья, в том числе в Зоне безопасности, по основаниям исполнения ими своих должностных обязанностей в порядке действующего в Приднестровье законодательства.
Примечательно, что этот процесс не вызывает до сих пор никакой критической реакции со стороны молдавского сегмента миротворческой операции. Здесь, видимо, члены молдавской делегации в ОКК не усматривают фактов «попрания базовых документов миротворческой операции и принятых решений в рамках ОКК, а также фундаментальных прав человека».
И как же теперь понимать тезис авторов заявления о том, что делегация Республики Молдова в ОКК категорически осуждает похищение граждан в Зоне безопасности? Ведь в заявлении нет никаких оценок действиям молдавских спецслужб, зато объявлено, что молдавская делегация в ОКК расценивает действия представителей приднестровских спецслужб как очередную провокацию дестабилизирующего характера в Зоне безопасности.
Проблема с задержанием главного офицера инспектората полиции Флорешт Андрея Амарфи на текущий момент не стоит, поскольку он находится под подпиской о невыезде. В этой связи хотелось бы знать, когда разрешатся проблемы с арестами и осуждением по явно политизированным обвинениям многочисленных приднестровских граждан.
Призываем молдавских коллег быть осторожнее с категоричными оценками ситуации в ЗБ. Ни один из шагов Приднестровья, заинтересованного в мире и сохранении действующего формата миротворческой операции, не ведёт к дестабилизации.
Удивляет также то, что в заявлении РМ произошедшее 07.10.2020 г. увязывается с противоэпидемиологическими мерами, применяемыми в Приднестровье в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Делегация Молдовы в ОКК письменно утверждает, что эти меры приняты под «вымышленным предлогом» борьбы с пандемией. Такие реляции в условиях, когда счёт погибших идёт на десятки и сотни человек, вызывают непонимание.
Делегация Приднестровья обращается ко всем участникам ОКК с просьбой принять меры для возвращения миротворческой операции в рамки Соглашения 1992 года и недопущения политизации миротворческой операции и превращения её в арену политических споров». novostipmr.com