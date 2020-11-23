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Кому и как помогает Россия — начал работу интернет-портал "Гуманитарная карта"

Кому и как помогает Россия — начал работу интернет-портал "Гуманитарная карта"

На развернутом интерактивном изображении глобуса увидеть, как Россия поддерживает зарубежных партнеров в чрезвычайных ситуациях, а также в повседневной жизни.

Начал работу интернет-портал "Гуманитарная карта", на котором собрана информация по оказанию Россией помощи разным странам мира, пишет sputnik.md.

Кому и как помогает Россия — начал работу интернет-портал "Гуманитарная карта"

Ресурс стал первой интерактивной платформой, на которой можно получить всю информацию о многосторонней российской поддержке и проектах содействия международному развитию по каждой стране.

Презентацию проекта провел глава "Россотрудничества" Евгений Примаков.

Портал позволяет узнать и о помощи, которую Россия оказывает Республике Молдова.

Так, в марте 2020 года Москва передала Кишиневу 10 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.

В апреле по просьбе молдавской стороны была проведена операция по переброске самолетом Ан-124 "Руслан" ВКС России из Шанхая в Кишинев медицинского оборудования, выделенного Китаем для борьбы с распространением COVID-19.

В мае группа специалистов Роспотребнадзора организовала в Молдове консультации по борьбе с коронавирусом. Учёные из Центрального НИИ эпидемиологии Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора встретились с представителями профильных ведомств РМ, местными органами власти, посетили ряд медицинских учреждений в Кишинёве, Тирасполе и других городах.

Цифровой портал подготовлен в рамках проекта "Гуманитарный монитор", его миссия — повышение уровня информированности о том, как Россия помогает иностранным партнерам в чрезвычайных ситуациях. Аудитория проекта — эксперты, корпоративная среда, НКО, научное и студенческое сообщество.

Данные "Гуманитарной карты" будут дополняться, в том числе и за счет краудсорсинга — внести свой вклад может любой посетитель портала.

sputnik.md

  • Сегодня, 19:17
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