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В Германии создали новый сорт пива на основе березового сока

В Германии создали новый сорт пива на основе березового сока
фото: Shutterstock

Житель Лейпцига Себастьян Рикер изобрел пиво на березовом соке. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что 32-летний житель Германии много лет работает над рецептами пива. Весной 2024 года мужчина оказался в лесу в Саксонии, где набрал 130 литров березового сока, который стал ключевым ингредиентом нового сорта Birkenzauber («Березовая магия»), передаёт gazeta.ru

Пивовар утверждает, что напиток вышел слегка сладковатым, с нотками крыжовника, винограда и цитрусовых.

В общей сложности Рикер сварил 600 литров Birkenzauber, содержание алкоголя в нем составляет 6,5%. Ожидается, что пиво на березовом соке поступит в продажу в середине апреля, говорится в публикации.

До этого стало известно, что в России инициировали разработку проекта нового межгосударственного стандарта на пиво. Документ ужесточает требования к содержанию солода и ограничивает использование сахаросодержащих продуктов.

Предлагается ограничить замену пивоваренного солода 20%, а долю сахаров в 2%. Также вводится идентификация пива по показателям азота и других веществ. По мнению Союза российских пивоваров, это не даст увеличить замену солода до 50%, как разрешено в ЕАЭС.
  • Сегодня, 09:51
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