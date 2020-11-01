Премьер-министр РМ Ион Кику заявил, что в следующем году заработная плата всех сотрудников бюджетного сектора увеличится.
Глава правительства заявил после встречи с президентом Игорем Додоном, что в проекте Закона о госбюджете на 2021 год предусмотрены расходы на повышение заработной платы всем категориям работников бюджетной сферы, передает actualitati.md.
Также с 1 января 2021 года состоится второй этап повышения заработной платы для всего медперсонала страны.
«Мы также идем с повышением заработной платы в бюджетной сфере. Здесь я имею в виду все категории работников бюджетной сферы. Кроме того, медперсоналу с 1 января будет увеличена зарплата на 30%. Это важная статья расходов государственного бюджета», – заявил премьер.
Напоминаем, что по инициативе президента Игоря Додона заработная плата медперсонала будет увеличена вдвое в три этапа. С 1 сентября они увеличились на 30%, второй этап повышения, как и на 30%, намечен на 1 января 2021 года, а с 1 июля 2021 года заработная плата всех медицинских работников увеличится еще на 40%. Игорь Додон также заявил о необходимости удвоить зарплату всем работникам системы образования. actualitati.md