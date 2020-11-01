Действующий президент Молдовы Игорь Додон собирается принять участие в больших международных мероприятиях, которые запланированы на декабрь месяц. В скором времени Додон встретится с лидерами стран СНГ. Также он посетит слет руководителей стран ЕАЭС.
- До окончания моего мандата у нас еще будет встреча с лидерами стран СНГ 21 декабря, я подтвердил свое участие. 11-12 декабря встреча руководителей стран ЕАЭС. У нас статус наблюдателей. Будет возможность общения с партнерами. Я сделаю все возможное, чтобы сохранить отношения. Иначе у нас будут очень серьезные проблемы, - заявил действующих глава государства, пишет bloknot-moldova.md.
Ранее Игорь Додон оценил итоги президентских выборов в Молдове. По мнению Додона, голоса за Майю Санду были протестными. Также действующий президент призвал не предаваться эйфории - совсем скоро может наступить гнетущее разочарование. bloknot-moldova.md