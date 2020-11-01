Dnestr.TV

 
0

Игорь Додон будет участвовать в заседании глав государств СНГ

Игорь Додон будет участвовать в заседании глав государств СНГ

Действующий президент Молдовы Игорь Додон собирается принять участие в больших международных мероприятиях, которые запланированы на декабрь месяц. В скором времени Додон встретится с лидерами стран СНГ. Также он посетит слет руководителей стран ЕАЭС.

- До окончания моего мандата у нас еще будет встреча с лидерами стран СНГ 21 декабря, я подтвердил свое участие. 11-12 декабря встреча руководителей стран ЕАЭС. У нас статус наблюдателей. Будет возможность общения с партнерами. Я сделаю все возможное, чтобы сохранить отношения. Иначе у нас будут очень серьезные проблемы, - заявил действующих глава государства, пишет bloknot-moldova.md.

Ранее Игорь Додон оценил итоги президентских выборов в Молдове. По мнению Додона, голоса за Майю Санду были протестными. Также действующий президент призвал не предаваться эйфории - совсем скоро может наступить гнетущее разочарование.
bloknot-moldova.md

  • Сегодня, 19:23
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна