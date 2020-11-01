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"Яндекс" возглавил рейтинг Forbes лучших работодателей России

"Яндекс" возглавил рейтинг Forbes лучших работодателей России

"Яндекс" возглавил рейтинг 50 лучших работодателей России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного журналом во вторник.

Как сообщило издание, в рейтинг вошли компании, получившие максимальные баллы по следующим метрикам: зарплата, условия труда, социальный пакет, внутрикорпоративное обучение, создание рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру, востребованность, забота об экологии и благотворительность. Также в этом году влияние на итоговый балл оказывал опрос экспертов, пишет ТАСС.

На первом месте с итоговым баллом 63,9 оказался "Яндекс" (74,2 тыс. сотрудников), вторую строчку заняла алмазодобывающая компания "Алроса" с 63,7 балла (65,3 тыс. сотрудников), на третьем месте - Тинькофф банк, заработавший 61,2 балла (73,4 тыс. сотрудников). Четвертое место занял "Сибур Холдинг", итоговый балл - 61,1 (85,4 тыс. сотрудников), пятое - Газпромбанк, 60,5 балла (76,2 тыс. сотрудников).

В десятку лучших вошли Splat (59,6 балла), ВТБ (59,3 балла), Сбербанк (59,2 балла), МТС (58,6 балла), и "Полюс" (58,4 балла).

В этом году при сборе данных Forbes разослал анкеты в 200 компаний с максимальным количеством запросов, а также выложил анкету на своем сайте, любая компания могла заполнить ее и прислать. Недостающую информацию журнал брал из открытых источников. Все метрики, по которым проводилась оценка, были разделены на три группы: "Сотрудники" (вес 20%), "Общество" (вес 35%) и "Экология" (вес 35%). Отдельным параметром была оценка экспертов с весом 10%.
tass.ru
  • Сегодня, 07:33
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