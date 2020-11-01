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В Молдове за последние два года выросло число подростковых абортов

В Молдове за последние два года выросло число подростковых абортов

Число зарегистрированных в Молдове подростковых абортов за два года возросло почти на 20%.

По данным Национального бюро статистики, в 2019-м беременность прервали 166 девушек в возрасте от 15 до 17 лет, передает publika.md

Директор центра репродуктивного здоровья Родика Комендант объясняет скачок тем, что о таких случаях стали отчитываться правильнее. По её словам, подростковые аборты сигнализируют о серьёзных пробелах в сексуальном воспитании, а опасения должно вызывать не их число, а способы проведения.

"Даже в этой категории продолжают прерывать беременность травмирующими методами, которые ставят под угрозу репродуктивное здоровье и дальнейшую способность забеременеть. Около трети таких абортов делают методом выскабливания", - говорит Родика Комендант.

Число подростковых родов сохраняется из года в год: до 2,5 тысяч.

"Часто такие девочки становятся жертвами домашнего насилия, потому что у семей нет материальной стабильности, или они не были готовы к созданию семьи. Часто они становятся жертвами торговцев людьми, потому что готовы на всё, чтобы заработать", - объясняет Родика Комендант.

В Молдове насчитывается 41 дружественный молодёжи центр здоровья, в котором подросткам оказывают конфиденциальную помощь, в том числе медицинскую и психологическую. К тому же, как отмечают в министерстве здравоохранения, несовершеннолетние могут бесплатно получать контрацептивы.
publika.md
  • Сегодня, 07:36
  • DTV
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