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Назван победитель «Детского Евровидения»

Назван победитель «Детского Евровидения»

Международный песенный конкурс «Детское Евровидение» выиграла певица из Франции Валентина Тронель с песней J'imagine («Я представляю себе»). Победителя назвали на официальном сайте конкурса.

Второе место заняла артистка из Казахстана Каракат Башанова с песней Forever («Навсегда»), третье место досталось певице из Испании, выступившей под именем Солеа с композицией Palante («Двигайся»). Россиянка София Феськова заняла десятое место, исполнив песню A Time for Us («Время для нас»), сообщает lenta.ru.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Академии Игоря Крутого, Феськова после объявления результатов заявила, что расстроена, но «жизнь на этом не заканчивается», она планирует и дальше заниматься вокалом. Она также поблагодарила тех, кто голосовал за нее и поддерживал в конкурсе.

В сентябре мать Рутгера Гарехта, одного из участников отбора на музыкальный конкурс «Детское Евровидение», обвинила организаторов в подтасовке результатов голосования. Она сочла странным, что выступление детей оценивали по технической репетиции. По данным женщины, на этапе зрительского голосования победил ее сын.

«Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года. Финал с 18-го международного конкурса прошел в воскресенье, 29 ноября, в Польше в формате телемоста.
lenta.ru
  • Сегодня, 20:01
  • DTV
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