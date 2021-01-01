В ходе заседания Оперштаба при Президенте обсудили предстоящий перевод учебного процесса в очный режим. Он будет поэтапным. Предлагается с 1 февраля вернуть в школьные кабинеты и лекционные аудитории учеников выпускных (9 и 11) классов и студентов последних курсов средних и высших профессиональных учебных заведений. Важно, чтобы количество уроков в день не превышало пяти. В этой связи предметы, в меньшей мере требующие прямого контакта педагога и ученика, продолжат преподавать дистанционно. Комбинированной будет учеба и для выпускников вузов, училищ, техникумов. Очное преподавание предполагается в первую очередь по предметам, вынесенным на выпускные экзамены. Кроме того, прямого взаимодействия требуют практические занятия, сообщает пресс-служба главы государства.
Что касается учеников 5-8 и 10 классов, а также студентов промежуточных курсов: их возвращение за парты предполагается не ранее середины февраля. Решение будет принято исходя из существующей на тот момент эпидемиологической обстановки.
Постепенно возобновят работу и учреждения дополнительного образования. Спортивные объекты, школы искусств, секции, кружки при различных ДДЮТ, ДК и общеобразовательных школах смогут приступить к работе после получения разрешения в Оперштабе. Решение будет приниматься по каждому объекту отдельно при наличии положительного заключения специальной комиссии. Оно будет зависеть от формы проведения занятий и соответствия созданных условий карантинным требованиям. president.gospmr.org