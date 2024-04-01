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ГТК ПМР: Важно провести сверку расчетов

ГТК ПМР: Важно провести сверку расчетов
Фото: ИА "Новости Приднестровья"

Государственный таможенный комитет ПМР рекомендует индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, зарегистрированным в таможенных органах, провести сверку расчетов по внесенным платежам. Выявленные остатки средств могут быть возвращены по заявлению плательщика.

Как сообщают в ГТК ПМР, для получения информации об остатках денежных средств на лицевом счете заинтересованные лица в течение года могут обратиться в таможню по месту регистрации с паспортом, данными о регистрационном таможенном номере и письменным заявлением в произвольной форме о проведении сверки расчетов по уплаченным (взысканным) таможенным платежам.

При выявлении остатков на счете плательщик принимает решение либо о намерении в дальнейшем использовать средства для осуществления последующих таможенных платежей, либо об их возврате.

Возврат остатков производится в безналичном порядке на основании заявления лица с приложением следующих документов: копия паспорта, акт сверки, справка об открытом расчетном счете в банке.

Процедура сверки расчетов проводится для уточнения состояния лицевых счетов предпринимателей и физических лиц и важна как для плательщиков, так и для таможенных органов.
  • Вчера, 15:01
  • DTV
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