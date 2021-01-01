Сторона защиты бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан подала жалобу на приговор, по которому ей назначено наказание в виде 15 лет колонии по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов.
"Мы подали жалобу на приговор Цуркан. Она направлена по почте. После того, как жалоба поступит в Первый апелляционный суд общей юрисдикции, будет назначена дата ее рассмотрения", - сказал адвокат, передает tass.ru
Мосгорсуд 29 декабря приговорил Цуркан к 15 годам колонии общего режима, признав ее виновной в шпионаже пользу Молдовы. Суд засчитал в срок наказания время, проведенное ею под стражей с 2018 года, и обратил в доход государства изъятые у нее 656 млн рублей. В ходе прений сторон гособвинение требовало назначить Цуркан 18 лет колонии строгого режима. Адвокаты просили суд вынести оправдательный приговор.
Как следует из обвинения, Цуркан передавала спецслужбе Молдовы сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины. По версии следствия, с 16 августа 2004 года она была привлечена Службой информации и безопасности Республики Молдова к конфиденциальному сотрудничеству под конспиративным псевдонимом Карла. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и не позднее 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе.
Обвиняемая утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование Цуркан связывает с попыткой сместить ее с должности.