Молдова получит вакцину к концу января, иммунизация начнется в феврале
Генеральный секретарь Минздрава РМ рассказала, когда в Молдову поступит вакцина и начнется процесс вакцинации, сообщает Point.md
"Молдова получит вакцины против COVID к концу января. Процесс вакцинации начнется в феврале.
На первом этапе будут вакцинированы медицинские работники: врачи реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии с профилем COVID», - сообщила госсекретарь Татьяна Затык.
Также, по словам представителей Минздрава, на втором этапе вакцина будет доступна людям старше 60 лет. В то же время будут прививаться граждане, страдающие определенными заболеваниями.
Третий этап включает общую вакцинацию населения.
Вакцина против COVID-19 будет бесплатной для всех граждан, сообщает Point.md