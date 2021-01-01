Dnestr.TV

 
0

Молдова получит вакцину к концу января

Молдова получит вакцину к концу января
Молдова получит вакцину к концу января, иммунизация начнется в феврале

Генеральный секретарь Минздрава РМ рассказала, когда в Молдову поступит вакцина и начнется процесс вакцинации, сообщает Point.md

"Молдова получит вакцины против COVID к концу января. Процесс вакцинации начнется в феврале.
На первом этапе будут вакцинированы медицинские работники: врачи реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии с профилем COVID», - сообщила госсекретарь Татьяна Затык.

Также, по словам представителей Минздрава, на втором этапе вакцина будет доступна людям старше 60 лет. В то же время будут прививаться граждане, страдающие определенными заболеваниями.

Третий этап включает общую вакцинацию населения.

Вакцина против COVID-19 будет бесплатной для всех граждан, сообщает Point.md
  • Сегодня, 14:12
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна