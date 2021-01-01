Молдова получит вакцину к концу января, иммунизация начнется в февралеГенеральный секретарь Минздрава РМ рассказала, когда в Молдову поступит вакцина и начнется процесс вакцинации, сообщает Point.md"Молдова получит вакцины против COVID к концу января. Процесс вакцинации начнется в феврале.На первом этапе будут вакцинированы медицинские работники: врачи реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии с профилем COVID», - сообщила госсекретарь Татьяна Затык.Также, по словам представителей Минздрава, на втором этапе вакцина будет доступна людям старше 60 лет. В то же время будут прививаться граждане, страдающие определенными заболеваниями.Третий этап включает общую вакцинацию населения.Вакцина против COVID-19 будет бесплатной для всех граждан, сообщает Point.md