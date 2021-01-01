Forbes представил список новых криптомиллиардеров, которые вовремя вложились в биткоин и, благодаря его недавнему рекордному росту, заметно увеличили свое состояние.
Среди «истинных сторонников криптореволюции» американский Forbes называет в том числе братьев Тайлера и Кэмерона Уинклвоссов, которые в 2013 году купили биткоинов на $11 млн, когда они стоили $120 за штуку, передает forbes.ru
Если предположить, что Уинклвоссы продолжают владеют большей частью купленных цифровых активов, то на сегодня криптовалютный кошелек каждого их них оценивается в более чем $1,4 млрд — в два раза больше, чем всего месяц назад, отмечает издание.
Отчасти своим успехом Уинклвоссы обязаны Марку Цукербергу: как пишет Forbes USA, свою главную инвестицию в биткоины они сделали благодаря $65 млн, которые основатель Facebook заплатил им в рамках мирового соглашения. Уинклвоссы обвиняли Цукерберга в том, что он украл у них идею соцсети.
Криптовалютным миллиардером, по данным американского Forbes, также стал сооснователь блокчейн-стартапа Bloq Мэтью Росзак. Всего год назад его цифровые активы составляли около $300 млн, теперь же Forbes оценивает его криптосостояние в $1,2 млрд. Благодаря росту биткоина заметно разбогател и партнер-учредитель Draper Fisher Jurvetson Тим Дрейпер. В 2014 году он приобрел 29 656 биткоинов, которые теперь стоят примерно $1,1 млрд, пишет Forbes USA. «Доллары — валюта прошлого. Биткоин — валюта будущего. Сейчас мы наблюдаем глобальный антропологический переход от долларов к биткоинам», — заявил Дрейпер изданию.
Forbes USA также назвал успешных бизнесменов и инвесторов, которые не пока не стали криптомиллиардерами, но смогли воспользоваться растущим спросом на криптовалюты, чтобы увеличить свое состояние. Генеральному директору компании MicroStrategy Майкл Сэйлор, по оценке издания, сейчас принадлежит $600 млн в цифровых активах, основателю Galaxy Investment Partners Майку Новограцу — $478 млн, а создатель блокчейн-платформы Ethereum Виталик Бутерин, которому принадлежит 330 000 токенов эфира, за год увеличил состояние в восемь раз — с $45 млн до $360 млн.
При оценке состояний инвесторов Forbes учитывал только стоимость их криптоактивов и не брал во внимание другое имущество. Стоимость криптовалют рассчитана исходя из курса на 16:00 мск 11 января.