Мероприятия с участием Президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду в Киеве пройдут без участия СМИ.
12 января в 11:00 состоится официальная церемония встречи Зеленского и Санду, в 13:00 - церемония подписания двусторонних документов, в 13:10 - заявления Президентов, передает ukrinform.ru
"Офис Президента Украины заранее извиняется, однако в связи с введением в Украине с 8 января 2021 года усиленных противоэпидемических мероприятий указанные события пройдут без участия журналистов и будут транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса Главы государства", - отметили в ОП.
В Офисе Президента заверили, что всячески будут способствовать освещению событий и предлагать тесный контакт в телефонном режиме в случае возникновения вопросов или необходимости в уточнении информации.