Вакцинация медицинских работников и населения, входящего в группу высокого риска, должна быть развернута во всех странах мира в течение ближайших 100 дней.
Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС
"Я призываю взять коллективное обязательство с тем, чтобы в течение 100 ближайших дней во всех странах была развернута вакцинация работников здравоохранения и тех, кто входит в группу высокого риска", - отметил он.
По мнению главы ВОЗ, правительства, фармацевтические компании, гражданское общество, религиозные и общественные лидеры должны вместе добиваться "справедливой вакцинации" в мире. В этой связи Гебрейесус обратился с просьбой к производителям вакцины: "Быстро предоставить необходимые данные", которые дадут возможность ВОЗ рассмотреть вопрос о включении их препаратов в список рекомендованных для экстренного применения.
Как отметил далее гендиректор, в настоящее время группа специалистов ВОЗ находится в Китае, где "проводит работу с производителями вакцин от COVID-19 Sinovac и Sinopharm в целях оценки соответствия международному качеству производственной практики накануне потенциального включения в список ВОЗ для экстренного применения". Эта работа осуществляется вне связи с отправкой в Китай миссии экспертов ВОЗ для выяснения происхождения коронавируса, уточнил глава ВОЗ. По словам Гебрейесуса, ВОЗ также ожидает дополнительных сведений от индийских специалистов из Института сыворотки для возможного включения производимой им вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, в список для экстренного применения.
Коснувшись проблемы мутации коронавируса, гендиректор напомнил, что "уменьшение передачи COVID-19 ограничивает возможность развития новых опасных разновидностей" вируса. "Судя по всему, средства диагностики и вакцины эффективны против нынешнего вируса", однако в будущем, возможно, потребуется их "подрегулировать", не исключил он.
Гебрейесус сообщил о созываемом во вторник ВОЗ совещании группы научных экспертов, чтобы наметить "приоритеты глобальных исследований на предстоящий год".