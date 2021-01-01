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Криминогенная обстановка стабильна и контролируема

Криминогенная обстановка стабильна и контролируема

Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в праздничные дни правоохранительные органы Приднестровья несли службу в усиленном режиме. С целью быстрого реагирования на поступавшие от граждан вызовы, а также на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, в органах и подразделениях МВД ПМР были созданы усиленные следственно-оперативные группы из числа наиболее профессионально подготовленных сотрудников.

За период времени с 4 по 10 января в милицейских сводках зарегистрировано 91 сообщение о преступлениях и происшествиях. По 65 из них в течение суток установлены подозреваемые лица, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Разбойные нападения, убийства на территории республики не фиксировались. В Кировском микрорайоне столицы вечером 9 января был совершён грабёж. Молодой человек, зайдя в магазин, попросил у продавца две пачки сигарет. Когда работница положила их на прилавок, парень схватил товар и убежал, не расплатившись. Сотрудники торгового объекта вызвали милицию. В результате проведённых мероприятий оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 15-летний житель с. Глиное, состоящий на учёте в ИДН. Местонахождение подростка устанавливается.

За минувшую неделю зарегистрировано три факта причинения вреда здоровью, два из них – в Бендерах, один – в столице. Картина происходящего везде похожа. Совместное застолье, ссора, а дальше в ход шли либо кулаки, либо колюще-режущие предметы. Так, в Тирасполе за оскорбление в адрес матери 28-летний горожанин избил и нанёс удар ножом 51-летнему знакомому, с которым выпивал в одной компании. Очевидцы вызвали скорую помощь. Врачи сообщили о пациенте в дежурную часть Октябрьского РОВД.

На дорогах республики произошло 34 ДТП, 32 из них связаны с механическими повреждениями транспортных средств. В двух авариях пострадали люди. За минувшую неделю в ходе профилактических и рейдовых мероприятий сотрудники Госавтоинспекции выявили 17 пьяных водителей. Нарушители были отстранены от управления и привлечены к админответственности. В отношении 55-летнего дубоссарца рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль Иж-2715 под его управлением госавтоинспекторы остановили ночью 10 января на ул. Ленина. От мужчины разило спиртным. Медосвидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения. В ходе разбирательства выяснилось, что это не первое подобное нарушение на счету горожанина. В 2014 году его лишили права управления транспортными средствами за то, что сел пьяным за руль. В июне прошлого года его вновь поймали, когда ездил на автомобиле в нетрезвом виде. Тогда суд назначил ему пять суток админареста. На сей раз злостному нарушителю грозит ответственность уголовная.

На территории республики с 4 по 10 января зарегистрировано восемь возгораний. Пострадавших нет. Среди основных причин ЧП – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, короткое замыкание электропроводки, неосторожность при курении и обращении с огнём.

Детская шалость со спичками привела к пожару в доме на ул. Циолковского в г. Тирасполь. Всё произошло вечером 10 января. О возгорании сообщили соседи в 21:37. На месте происшествия работали два расчёта. Площадь пожара составила 30 кв.м. Две из трёх комнат жилого дома выгорели полностью, обрушился потолок.

В ходе разбирательства было установлено, что 5-летний мальчик и его сестра 7 лет во время игры подожгли ковёр. Испуганные дети разбудили бабушку, которая спала в соседней комнате. Вместе они успели покинуть задымлённое помещение.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 07:51
  • DTV
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