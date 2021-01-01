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Новые пошлины США на некоторые товары из ЕС вступают в силу

Новые пошлины США на некоторые товары из ЕС вступают в силу

Помимо пошлин на запчасти, связанные с авиационной промышленностью, дополнительные пошлины вводятся в отношении некоторых сортов вин, коньяка и других наименований алкогольной продукции из Франции и Германии

Решение вашингтонской администрации о введении пошлин на дополнительные виды продукции, ввозимой из Европейского союза, вступает в силу во вторник в 00.01 по времени Восточного побережья США (08:01 мск).

В результате произведенные во Франции и Германии детали, необходимые для авиастроения, с 12 января будут облагаться пошлиной в размере 15%. Как поясняет агентство Reuters, США ранее уже ввели 15% пошлины на самолеты, импортируемые из ЕС. Однако эти меры не были применимы к самолетам европейской корпорации Airbus, собранным на заводе в американском штате Алабама. Введение тарифов на запчасти, по сути, лишит Airbus возможности продавать свою продукцию в США без уплаты дополнительных пошлин. В результате, как полагает Reuters, "эти самолеты, вероятно, будут неконкурентными" на американском рынке, сообщает ТАСС.

Помимо пошлин на запчасти, связанные с авиационной промышленностью, дополнительные пошлины в размере 25% вводятся в отношении некоторых сортов вин, коньяка и ряда других наименований алкогольной продукции из Франции и Германии.

Причина - давний спор
Действия американских властей представляют собой новый шаг в рамках многолетнего спора между США и ЕС по вопросам субсидирования авиапроизводителей. Речь идет о тяжбе с участием американской компании Boeing и Airbus.

Торговый конфликт Вашингтона и Брюсселя вокруг Boeing и Airbus продолжается с 2004 года. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении норм Всемирной торговой организации (ВТО) и предоставлении своим самолетостроителям неразрешенных госдотаций. В 2019 году орган разрешения споров ВТО констатировал наличие нарушений норм организации в деле Airbus, что дало легальное право на введение компенсирующих пошлин со стороны США. Однако в 2020 году аналогичное решение было принято в пользу ЕС по делу Boeing.

Администрация действующего президента США Дональда Трампа уже в 2019 году ввела таможенные тарифы в отношении ЕС по делу Airbus на общую сумму примерно в $7,5 млрд. В свою очередь Евросоюз в ноябре ввел новые тарифы на сельскохозяйственные и промышленные товары из США на общую сумму в $4 млрд в год. Ответом на это и стало очередное введение дополнительных пошлин со стороны Соединенных Штатов.

По утверждению Вашингтона, ЕС при введении пошлин пользовался данными за период, когда объемы торговли резко сократились в связи с экономическими последствиями пандемии. "В результате Европа ввела пошлины на значительно большее [количество] товаров, чем если бы она использовала [данные за] обычный период", - утверждается в распространенном в конце декабря заявлении аппарата торгового представителя США. - Чтобы сохранить соразмерность этих действий, США вынуждены изменить свой учетный период на тот , что использует [при расчетах] ЕС". В Вашингтоне при этом подчеркнули, что, учитывая последствия пандемии для мировой торговли, годовой объем взимаемых пошлин останется в итоге на уровне около $7,5 млрд, что соответствует решению арбитража ВТО.

Как пишет Рейтер, в Еврокомиссии (ЕК) введение дополнительных пошлин раскритиковали, заявив, что действия Вашингтона подрывают переговорный процесс между сторонами о субсидировании авиационной промышленности. "ЕС будет взаимодействовать с новой администрацией США , чтобы продолжить эти переговоры и найти долгосрочное решение спору", - цитирует агентство заявление ЕК. Срок полномочий Трампа истекает 20 января. В этот день будет приведен к присяге в качестве 46-го президента США демократ Джозеф Байден

tass.ru
  • Сегодня, 07:56
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