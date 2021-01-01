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Приднестровье получило гуманитарную помощь РФ для поддержки аграриев

Приднестровье получило гуманитарную помощь РФ для поддержки аграриев

В Приднестровье поступила российская гуманитарная помощь в размере 90 миллионов российских рублей. Средства предназначены для поддержки аграриев, которые понесли серьезные потери в результате засухи 2020 года, передает пресс-служба Президента.

В ходе рабочего совещания Президент ПМР Вадим Красносельский поручил правительству безотлагательно распределить средства финансовой помощи среди хозяйствующих субъектов, значительная доля урожая которых погибла. Помощь адресная и безвозвратная, отметил Вадим Красносельский. Он подчеркнул, что для сельского хозяйства республики, как и экономики страны в целом, в условиях негативного влияния природно-климатических и иных, в том числе пандемийных обстоятельств, поддержка Российской Федерации крайне важна.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 13:01
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