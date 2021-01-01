Во вторник, 12 января, в Мариинском дворце прошла официальная церемония встречи новоизбранного президента Республики Молдова Майи Санду и президента Украины Владимира Зеленского.
После официальной части лидеры стран поговорят "тет-а-тет" и проведут переговоры в расширенном составе, в ходе которых подпишут двусторонние документы. Ключевая тема переговоров - это ситуация в Приднестровье. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, передает strana.ua
"Приветствую Майю Санду в Киеве. Это начало новых отношений Украины и Республики Молдова. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность, и не боится называть Крым украинским", – написал Зеленский в Twitter о сегодняшней встрече.
Визит в Украину стал первым зарубежным визитом Майи Санду, что, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, говорит о важности и авторитете государства.
Ранее глава МИД рассказал, что ключевая тема переговоров - ситуация, которая сложилась в Приднестровье: "Это исключительно вопрос территориальной целостности, то есть Приднестровье должно вернуться в состав Молдавского государства с выводом российских войск".