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Зеленский: Мы ценим, что Санду поддерживает суверенитет и целостность Украины

Зеленский: Мы ценим, что Санду поддерживает суверенитет и целостность Украины

Во вторник, 12 января, в Мариинском дворце прошла официальная церемония встречи новоизбранного президента Республики Молдова Майи Санду и президента Украины Владимира Зеленского.

После официальной части лидеры стран поговорят "тет-а-тет" и проведут переговоры в расширенном составе, в ходе которых подпишут двусторонние документы. Ключевая тема переговоров - это ситуация в Приднестровье. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, передает strana.ua

"Приветствую Майю Санду в Киеве. Это начало новых отношений Украины и Республики Молдова. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность, и не боится называть Крым украинским", – написал Зеленский в Twitter о сегодняшней встрече.

Зеленский: Мы ценим, что Санду поддерживает суверенитет и целостность Украины

Визит в Украину стал первым зарубежным визитом Майи Санду, что, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, говорит о важности и авторитете государства.

Ранее глава МИД рассказал, что ключевая тема переговоров - ситуация, которая сложилась в Приднестровье: "Это исключительно вопрос территориальной целостности, то есть Приднестровье должно вернуться в состав Молдавского государства с выводом российских войск".

Зеленский: Мы ценим, что Санду поддерживает суверенитет и целостность Украины


strana.ua
  • Сегодня, 13:09
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