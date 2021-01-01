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Передвижные пункты обогрева ГУпЧС МВД ПМР выдвинулись на наиболее опасные участки заснеженных магистралей

Передвижные пункты обогрева ГУпЧС МВД ПМР выдвинулись на наиболее опасные участки заснеженных магистралей

Спецавтомобили повышенной проходимости будут расположены в следующих городах:

в Тирасполе:

– на пересечении улиц Одесской и Чапаева;
– на перекрёстке улиц Сакриера и Энергетиков;

на трассе Тирасполь – Первомайск, около контрольно-пропускного пункта;

в Бендерах:

– на подъёме, на улице Ермакова, около ресторана «Теремок» (в сторону Кишинёвского направления);
– возле супермаркета «Шериф»;

в Первомайске около спуска к таможенно-пропускному пункту;

около Клеверного моста на трассе Тирасполь – Первомайск.

На севере республики снега нет.

Спецтехника АСП находится в полной готовности. В ГУпЧС напоминают: если вам необходима помощь, звоните в единую службу спасения по номеру 101.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 08:14
  • DTV
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