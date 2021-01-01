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Передвижные пункты обогрева ГУпЧС МВД ПМР выдвинулись на наиболее опасные участки заснеженных магистралей
Спецавтомобили повышенной проходимости будут расположены в следующих городах:
в Тирасполе:
– на пересечении улиц Одесской и Чапаева;
– на перекрёстке улиц Сакриера и Энергетиков;
на трассе Тирасполь – Первомайск, около контрольно-пропускного пункта;
в Бендерах:
– на подъёме, на улице Ермакова, около ресторана «Теремок» (в сторону Кишинёвского направления);
– возле супермаркета «Шериф»;
в Первомайске около спуска к таможенно-пропускному пункту;
около Клеверного моста на трассе Тирасполь – Первомайск.
На севере республики снега нет.
Спецтехника АСП находится в полной готовности. В ГУпЧС напоминают: если вам необходима помощь, звоните в единую службу спасения по номеру 101.
mvdpmr.org
- Сегодня, 08:14
- DTV
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