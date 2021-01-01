Команда Picodi.com проверила, как изменилась минимальная зарплата в 2021 году в нескольких десятках стран мира и хватит ли этих денег, чтобы удовлетворить минимальные потребности.
Пандемия не остановила рост зарплат
В исследовании участвовало 56 стран, в которых существует установленная правительством минимальная заработная плата. В некоторых странах минимальная оплата труда не подлежит налогообложению (Филиппины, Гонконг). Однако в большинстве стран разница между «чистой» и «грязной» зарплатами составляет от пары до нескольких десятков процентов. Поэтому в исследовании мы рассматривали суммы нетто, т.е. те деньги, которые работник реально получает на руки.
минимальная зарплата в мире 2021
Треть исследуемых стран не решилась повышать минимальную оплату труда с января 2021 года. Среди них Армения, Азербайджан, Эстония и США, где федеральная ставка не менялась с 2009 года.
Самый большой рост «минималки» мы зафиксировали в Украине (27% по сравнению с прошлым годом). Однако в пересчёте на доллары зарплата в этой стране остаётся одной из самых низких (143 €).
Молдова относится к тем странам, где пандемия не остановила рост минимальной оплаты труда. Минимальная зарплата после уплаты налогов выросла на 7,5% в сравнении с прошлым годом (2 350 леев против 2 186 леев). Это 14 место среди 56 стран. В Румынии минимальная зарплата выросла на 3% (31 место), в Польше на 9,8% (10 место), в Германии на 1,5% (34 место).
Второй год подряд Казахстан занимает последнюю строчку в нашем рейтинге. Хоть минимальная оплата труда в этой стране не изменилась, но из-за повышения страховых взносов «чистая» зарплата уменьшилась с прошлого года.
Продовольственный минимум
Для исследования сформировали условную продовольственную корзину и сопоставили стоимость продуктов с минимальной заработной платой. Корзина состоит из таких продуктов как: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи. Хоть список этот очень скудный, но содержащиеся в нём продукты (в указанных количествах) способны удовлетворить минимальную потребность в питательных веществах среднестатистического взрослого человека.
Молоко (10 литров) — 124 L Хлеб (10 буханок) — 65 L Рис (1,5 кг) — 25 L Яйца (20 шт.) — 35 L Сыр (1 кг) — 106 L Мясо (6 кг) — 510 L Фрукты (6 кг) — 119 L Овощи (8 кг) — 101 L Стоимость такой продуктовой корзины на начало 2021 года составляет 1 085 L. Сформированная нами продуктовая корзина составляет 46,2% от минимальной оплаты труда после уплаты налогов. В Румынии это соотношение равно 24,3%.
Можно ли прожить на минимальную зарплату 2021
Где можно прожить на минимальную заработную плату?
У каждой семьи свои пищевые привычки. Тем не менее мы сравнили стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверили, какой процент от официального минимального дохода пойдёт на покрытие базовой продуктовой корзины.
затраты на питание в Молдове и мире 2021
Как и в прошлом году, самое выгодное соотношение цен продукты к минимальной оплате труда отмечено в Англии, Ирландии и Австралии. В этих странах продуктовая корзина составляет от 7 до 7,6% от местной минимальной оплаты труда.
В этом рейтинге Молдова с результатом 46,2% занимает 48 место среди 56 стран. Позади Молдовы расположились среди прочих Армения, Индия, Казахстан.
В таких странах как Узбекистан и Нигерия официальная минимальная оплата труда не позволяет купить самый скромный набор продуктов.
Методология и источники В данном исследовании сравнивали ставки минимальной оплаты труда, актуальные на январь 2021 года, со ставками на январь 2020 г. Данные взяты с официальных страниц правительств либо соответствующих министерств. Не учитывались страны, в которых размер заработной платы определяется профсоюзами и в которых нет общенациональной минимальной зарплаты. Для стран, где правительство устанавливает дифференцированную минимальную заработную плату для отдельных административных единиц (Вьетнам, Канада, Таиланд, Филиппины), мы рассчитали и использовали среднее арифметическое. Сумма после уплаты налогов была получена с помощью местных налоговых калькуляторов.
Использованный в исследовании набор продуктов является условным, созданным исключительно для статистических целей. Указанные объёмы были рассчитаны на основе рекомендаций некоторых министерств здравоохранения касательно минимальных норм потребления продуктов питания. Цены продуктов, использованные в этом исследовании, взяты с сайта numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира.
Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за четвёртый квартал 2020 г. Picodi.com