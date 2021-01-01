По инициативе Президента члены Оперштаба обсудили вопрос о возобновлении практики ухода солдат срочной службы в увольнительные. Запрет был введен весной в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, сложившейся из-за пандемии коронавируса. Несмотря на введенный в приднестровской армии режим службы по принципу рабочего дня, нынешние солдаты-срочники оказались в условиях строгой долгосрочной изоляции. Продолжающиеся девять месяцев ограничения могут негативно сказаться на морально-психологическом климате в армейских рядах, считает Главнокомандующий Вооруженными силами ПМР. Решением Оперштаба военнослужащим по призыву снова предоставлено право уходить в увольнительные. Решение в каждом конкретном случае принимает командир части. Контроль исполнения возложен Президентом на руководителей профильных ведомств, сообщает пресс-служба главы государства.
Еще один вопрос, который обсудили члены Оперативного штаба при Президенте, – повышение уровня квалификации приднестровских медиков. Министр здравоохранения ПМР Кристина Албул сообщила Главе государства о проведенном вчера по его поручению заседании круглого стола. К рабочей дискуссии были привлечены руководители медучреждений и врачи, представляющие различные направления, – реаниматологи, педиатры, терапевты, неврологи, акушеры-гинекологи. Говорили о причинах поздней обращаемости пациентов, взаимодействии учреждений амбулаторно-поликлинической сети, службы скорой медицинской помощи и лечебных стационаров. Разобрали конкретные случаи летальности и обострения хронических заболеваний COVID-пациентов. Обсудили различные методы и формы медикаментозного лечения носителей коронавирусной инфекции. Особое внимание уделили оказанию помощи тяжело больным, находящимся в реанимационных отделениях инфекционных госпиталей. Такой обмен мнениями и опытом крайне важен для выработки эффективного механизма противостояния коронавирусу, отметила министр. Вадим Красносельский подчеркнул, что подобная практика должна стать постоянной.
На заседании Оперштаба рассмотрены и некоторые обращения, поступающие в адрес Президента от граждан. Среди них – жалоба на ненадлежащие условия в григориопольском инфекционном госпитале. Президент выслушал главврача, поручил разобраться по существу обращения и в случае подтверждения негативных фактов незамедлительно принять меры по их устранению и недопущению впредь. «Госпитали создавались оперативно. Надо было срочно принимать меры для изоляции и лечения инфицированных граждан. Говорить о создании максимально комфортных условий для пациентов, к сожалению, не приходилось. Но постепенно госпитали благоустраивались. Главврачам была поставлена задача принять все возможные меры для того, чтобы заболевшие граждане были обеспечены всем необходимым. Сейчас наплыва пациентов нет. Госпитальная сеть загружена менее, чем наполовину. Многие бессимптомные носители инфекции проходят лечение на дому. Есть возможность улучшать условия пребывания граждан в больницах», – подчеркнул Вадим Красносельский. Он также отметил значимость того факта, что жители республики доверяют руководству страны, направляя свои жалобы, обращения, рекомендации и предложения. Ни одно из них не должно остаться без внимания, подчеркнул Президент.
Говорили участники совещания и на темы, не связанные с пандемией. Обсудили, к примеру, готовность к приходу в республику холодов. Руслан Мова проинформировал членов штаба о том, что в работе по уборке снега и созданию условий для безопасного движения на автодорогах было задействовано в целом по республике 588 работников коммунальных служб и 83 единицы спецтехники. Содействие им оказали и представители подразделений ГУпЧС (68 человек и 12 аварийно-спасательных автомобилей) и 36 экипажей ГАИ (72 сотрудника). По всему Приднестровью организованы пункты обогрева – стационарные и передвижные. Коммунальных аварий, связанных с изменением погодных условий, на текущей неделе не зафиксировано. president.gospmr.org