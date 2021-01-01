Dnestr.TV

 
0

В Молдове владельцев нестерилизованных собак хотят обязать платить повышенные налоги

В Молдове владельцев нестерилизованных собак хотят обязать платить повышенные налоги

Более высокие сборы хотят ввести для владельцев нестерилизованных домашних питомцев. Таким образом власти намерены решить проблему бездомных собак в Кишиневе.

В настоящее время владельцы домашних животных выплачивают ежегодный взнос в размере 120 леев. Для тех, кто не стерилизует питомцев эту сумму хотят повысить в пять раз, передает publika.md

С инициативой о повышении налогов для владельцев четвероногих выступило профильное управление ЖКХ.

"Если вы не стерилизуете, а мы находим этих животных на улице, город тратит деньги, чтобы выявить и устранить проблему", - сказал специалист управления мэрии Кишинева Карл Луганов.

С другой стороны, директор муниципального Центра бездомных животных утверждает, что эта мера не приведет к сокращению бродяжек.

Проект об увеличении сборов предложат на рассмотрение муниципальному совету. По данным властей, в Кишиневе обитают около четырех тысяч бездомных собак. В прошлом году стерилизовали почти две тысячи из них.
publika.md
  • Сегодня, 14:16
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
  • На Украине потребовали "декоммунизировать" йод и зеле ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
  • На Украине потребовали "декоммунизировать" йод и зеле ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна