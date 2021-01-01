Более высокие сборы хотят ввести для владельцев нестерилизованных домашних питомцев. Таким образом власти намерены решить проблему бездомных собак в Кишиневе.
В настоящее время владельцы домашних животных выплачивают ежегодный взнос в размере 120 леев. Для тех, кто не стерилизует питомцев эту сумму хотят повысить в пять раз, передает publika.md
С инициативой о повышении налогов для владельцев четвероногих выступило профильное управление ЖКХ.
"Если вы не стерилизуете, а мы находим этих животных на улице, город тратит деньги, чтобы выявить и устранить проблему", - сказал специалист управления мэрии Кишинева Карл Луганов.
С другой стороны, директор муниципального Центра бездомных животных утверждает, что эта мера не приведет к сокращению бродяжек.
Проект об увеличении сборов предложат на рассмотрение муниципальному совету. По данным властей, в Кишиневе обитают около четырех тысяч бездомных собак. В прошлом году стерилизовали почти две тысячи из них. publika.md