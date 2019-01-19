На заседании Оперштаба по профилактике и предотвращению распространения вируса Президент сообщил о проведенном накануне в телефонном режиме совещании с Архиепископом Тираспольским и Дубоссарским Саввой по предстоящему празднованию в карантинных условиях Крещения Господня. Собеседники сошлись во мнении, что массовое купание в открытых водоемах в условиях пандемии небезопасно с санитарно-эпидемиологической точки зрения, так как предполагает большое скопление граждан, соблюдающих эту православную традицию, передает пресс-служба Президента.
Места купания в этом году благоустраивать, как было в прежние годы, не будут. При этом МВД поручено организовать патрулирование территорий вблизи участков реки, традиционно используемых приднестровцами для крещенских купаний.
Праздничные службы в храмах состоятся. Требования, связанные с минимизацией числа прихожан, одномоментно находящихся в церковных помещениях, обеспечением дистанцирования, использованием СИЗ, постоянной дезинфекцией и ограничением контактов граждан с предметами церковной утвари, сохраняются. Во дворах храмов будет организована раздача освященной воды, которую можно будет использовать для крещенских омовений в домашних условиях, что позволит не нарушить православных традиций празднования Крещения Господня. president.gospmr.org