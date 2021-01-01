В Приднестровском госуниверситете состоялось первое в 2021 году заседание Совета деканов. На повестке дня дистанционного заседания - семь вопросов, касающихся прохождения зимней зачетно-экзаменационной сессии и порядка обучения во втором семестре.
Открыл встречу ректор ПГУ профессор С.И. Берил, отметив, что на недавнем заседании Оперативного штаба было принято решение о выводе выпускников ПГУ из формата дистанционного обучения с 1 февраля 2021 года.
Проректор по образовательной политике и менеджменту качества обучения Л.В. Скитская добавила, что студенты, находящиеся в аудиториях, будут обучаться с 8.00 утра, продолжительность пары составит 1 час 20 минут, перемены – 20 минут. Остальные студенты университета продолжат обучение без изменений и в штатном режиме – дистанционно. Помимо этого, выпускники получат возможность пройти педагогическую практику после прохождения экспресс-тестирования. Порядок и организация действий по практике на предприятиях будут оговариваться индивидуально, сообщается на сайте ПГУ.
Начальник Управления академической политики и системы качества обучения А.В. Топор и руководители факультетов и институтов проинформировали о ходе зимней сессии и проблемах, с которыми они столкнулись. Зачеты и экзамены студенты сдают в штатном режиме посредством интернет-связи. Все долги по оплате и академические задолженности должны быть сданы до первого февраля.
Обсудили в ходе встречи вопросы утверждения тем диссертационных исследований, набора слушателей в Военный институт, организации работы структурных подразделений и др.
В завершении заседания директор Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко И.А. Павлинов рассказал о работе доцента кафедры информатики и программной инженерии А.Б. Глазова, который на своем канале в YouTube с 2008 года ведет курс лекций по нескольким дисциплинам. Российская образовательная платформа Юрайт, представляющая собой электронную библиотеку, получила от А.Б. Глазова разрешение на использование его видеороликов со ссылкой на автора в образовательных целях для учеников и студентов со всей России.
«Мы сейчас стоим перед фактом, что работы настолько прибавилось, что, конечно, нужны и ваше мастерство, и ваш опыт. Особо ценно умение в таких сложных условиях работать продуктивно. Я прошу, чтобы вы заботились о создании хорошей доброжелательной среды как для студентов, так и преподавателей, атмосфера коллективного творчества должна стать нормой», – отметил ректор в завершении заседания, обратившись к руководителям структурных подразделений. Ольга Ящук, spsu.ru