Dnestr.TV

 
0

В Конгрессе США предложили инициировать импичмент Байдену

В Конгрессе США предложили инициировать импичмент Байдену

Конгресс Соединённых Штатов может рассмотреть вопрос об импичменте избранному президенту Джо Байдену. Об этом заявила член палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин в эфире Newsmax TV.

— 21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена в связи с возможностью злоупотребления полномочиями, — написала она у себя в "Твиттере", передает life.ru

Как пояснила Тейлор Грин, граждане должны убедиться в том, что не может быть президента США, который готов злоупотреблять своими полномочиями и может быть легко подкуплен иностранными правительствами, а также китайскими и украинскими энергетическими компаниями.

Ранее Палата представителей США объявила импичмент действующему лидеру Дональду Трампу за неделю до инаугурации нового президента Джо Байдена, которая должна состояться 20 января. Это произошло из-за штурма Капитолия 6 января сторонниками главы государства. За импичмент Трампа проголосовало 232 конгрессмена (в том числе десять однопартийцев Трампа из Республиканской партии), против — 197.

life.ru
  • Вчера, 19:48
  • DTV
  • Просмотров: 37
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна