Конгресс Соединённых Штатов может рассмотреть вопрос об импичменте избранному президенту Джо Байдену. Об этом заявила член палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин в эфире Newsmax TV.
— 21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена в связи с возможностью злоупотребления полномочиями, — написала она у себя в "Твиттере", передает life.ru
Как пояснила Тейлор Грин, граждане должны убедиться в том, что не может быть президента США, который готов злоупотреблять своими полномочиями и может быть легко подкуплен иностранными правительствами, а также китайскими и украинскими энергетическими компаниями.
Ранее Палата представителей США объявила импичмент действующему лидеру Дональду Трампу за неделю до инаугурации нового президента Джо Байдена, которая должна состояться 20 января. Это произошло из-за штурма Капитолия 6 января сторонниками главы государства. За импичмент Трампа проголосовало 232 конгрессмена (в том числе десять однопартийцев Трампа из Республиканской партии), против — 197.