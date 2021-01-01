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С этого года родители всех новорожденных будут получать президентские подарки

С этого года родители всех новорожденных будут получать президентские подарки

Предыдущие годы главы администраций на местах вручали цветы и президентские подарки мамам приднестровских новорожденных, появившихся на свет в праздничные дни: 1 и 7 января, 8 марта, 9 мая, 1 июня и 2 сентября.

«С наступлением нынешнего года по инициативе Вадима Красносельского подарочные наборы получают родители всех малышей, рожденных на территории Приднестровья, а также тех, кто появился на свет за пределами ПМР, но зарегистрирован в Приднестровской Молдавской Республике, без привязки к дате рождения», - сообщил пресс-секретарь Президента ПМР Денис Подгорный.

В подарочный комплект, вручаемый от имени главы государства, входят постельное белье, детское одеяло и полотенце, детский костюм и упаковка одноразовых подгузников.
novostipmr.com
  • Вчера, 19:59
  • DTV
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