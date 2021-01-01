В рамках протокольного поручения 3й сессии 26 созыва 21 января состоится заседание совместной комиссии городского Совета и государственной администрации города Бендеры по установке GPS–трекеров на спецтехнику городских предприятий, сообщается на сайте бендерского городского Совета народных депутатов..
Вопрос установки GPS–трекеров уже неоднократно поднимался в городском Совете с 2018 года. По мнению депутатов, для оптимизации работы автопарка любого муниципального предприятия важно контролировать расход топлива, и отслеживать маршруты передвижения транспортных средств для выбора самых выгодных и удобных с точки зрения логистики. Также, важно вести подсчет времени работы транспорта и фактический пробег для того, чтобы сэкономить на его техническом обслуживании. Все это в конечном итоге приведет к экономии средств и выведет работу предприятия на новый экономический уровень.
Специалисты МУП «КоммуналДорСервис» выражают некоторые опасения, связанные с некорректной работой GPS–трекеров. Это связано с установкой несколько лет назад собственными силами трекеров на спецтехнику.
Однако проведя анализ работы трекеров, и, изучив опыт соседних стран и предприятий, уже использующих подобное специальное оборудование, депутаты пришли к выводу, что установка системы спутникового мониторинга профильной организацией позволит более рационально использовать технику, рабочее время, повысить эффективность автопарка в целом и добиться снижения расходов на его содержание.
Как показывает практика, современный GPS-трекер – это надежное и практичное оборудование, обычно используются вместе с дополнительными датчиками, и позволяет решить сразу несколько задач:
контролировать местоположение транспорта в режиме реального времени, для этого достаточно иметь только доступ к интернету;
на 20-40% сократить расход топлива за счет устранения перерасхода или его несанкционированного использования;
сократить время прибытия спецтранспорта и его пробега на 15-20%;
полностью устранить нецелевое использование спецтехники, дисциплинировать персонал.
Городской Совет готов помочь муниципальным предприятиям в вопросах внедрения и мониторинга работы GPS–трекеров. Их использование поможет более рационально эксплуатировать спецтехнику городского хозяйства и экономить финансы предприятия, а значит больше средств направлять в городской бюджет и больше средств расходовать рационально на улучшение материально-технической базы самих предприятий. bendery.org