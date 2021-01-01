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Додон: Страны «с менее развитой демократией» скоро станут примером для многих в деле обеспечения свободы слова

Додон: Страны «с менее развитой демократией» скоро станут примером для многих в деле обеспечения свободы слова

«Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить» – это крылатое выражение о принципах свободы слова и демократии приписывается Вольтеру. На самом деле эту фразу написала британская писательница Эвелин Холл в её книге The Friends of Voltaire. Об этом написал на своей странице в социальной сети глава ПСРМ, экс-президент РМ Игорь Додон, сообщает actualitati.md.

“Этот принцип, скорее всего, уже не может быть основой демократии в тех странах, которые считают себя колыбелью и эталоном демократии и мира для всего человечества, но которые в последнее время закрывают доступ к СМИ и социальным сетям для тех, кто думает иначе, чем власть имущие.

Думаю, страны «с менее развитой демократией» скоро станут примером для многих в деле продвижения демократических принципов и обеспечения свободы слова”, – подчеркнул политик.
actualitati.md
  • Вчера, 20:29
  • DTV
  • Просмотров: 32
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