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Согласно рейтингу безопасности, в Молдове небезопасно
Молдова заняла 75-е место в рейтинге безопасности стран.
Рейтинг составлен на 2021 года и опубликован на сайте глобальной базы данных Numbeo.
В список вошли 135 стран.
В прошлогоднем рейтинге Молдова была на 70-й позиции, пишет bloknot-moldova.md.
Менее безопасными в 2021 году оказались такие страны, как США - 80-е место, Украина - 82-е место, а также Франция, которая расположилась на 89-й строчке.
В первую тройку стран в рейтинге безопасности вошли Катар, Тайвань и Объединенные Арабские Эмираты.
Замыкают список ЮАР, Папуа Новая Гвинея и Венесуэла.
bloknot-moldova.md
- Сегодня, 10:10
- DTV
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