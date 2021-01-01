За две недели 2021 года инфицировано COVID-19 132 приднестровских школьника. Для сравнения: во второй половине декабря минувшего года уровень заболеваемости среди учеников был втрое выше. Члены Оперативного штаба при Президенте положительный эффект связывают с длительным разобщением детских коллективов, обеспечить которое позволило увеличение до трех недель каникулярного периода для учеников-очников, сообщает пресс-служба Президента.
С сегодняшнего дня для продолжения учебного процесса вернулись в классы ученики начального звена образовательной системы республики, а также малокомплектных школ, обучение в которых проходит очно. C 1 февраля планируется вернуть в аудитории учеников выпускных классов школ и студентов последних курсов учреждений профобразования. Глава государства призвал к строжайшей санитарно-эпидемиологической дисциплине и строгому контролю исполнения требований, предъявляемых в условиях пандемии. Вадим Красносельский отметил, что поставленная им задача минимизировать количество занятий, проводимых в аудиторных условиях, остается в силе: очно будут преподавать те предметы, дистанционное обучением которым наиболее проблематично, а также дисциплины, по которым предполагается сдача выпускных экзаменов.
Сохраняется и требование о недопустимости перемещения детей по школьным кабинетам: переходить из класса в класс будут учителя. Что касается учеников 5-8, 11 классов и студентов промежуточных курсов вузов и среднепрофессиональных учебных заведений: в предварительных планах возвращение их к традиционной форме обучения уже с середины февраля, но окончательное решение будет принято ближе к этому времени исходя из эпидобстановки. Минпросу и администрациям образовательных учреждений поручено разработать подробный график ведения занятий для всех классов (групп) с учетом комбинированной системы преподавания.
С 1 февраля начнут принимать воспитанников и учреждения допобразования, спортивные, художественные, музыкальные школы – при условии соответствия действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям. Решение по каждому объекту будет принимать специально созданная комиссия. В случае выявления очагов инфицирования коронавирусом приостанавливать их деятельность тоже будут точечно. Такой подход позволит постепенно вернуть общество к допандемийной жизнедеятельности, обеспечивая при этом безопасность населения, считают члены Оперштаба. Следующие в очереди на возвращение в строй – объекты сферы культуры. Обсуждается возможность возобновления в ближайшей перспективе работы Дворца Республики, театра и кинотеатра.
Готовят к возвращению воспитанников корпусов Суворовского училища и Республиканского кадетского корпуса, в которых временно размещались филиалы коронавирусных госпиталей. По поручению Президента, мягкий инвентарь, в частности, матрасы и постельные принадлежности, которые использовались инфицированными пациентами, будут переданы Минздраву, а ТСВУ и РКК получат новые комплекты. До возвращения суворовцев и кадет готовность учреждений к их приему проверит комиссия. president.gospmr.org