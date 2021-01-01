Президент ПМР Вадим Красносельский предлагает продлить на территории Приднестровья действие ограничительных мер. Это связано с необходимостью продолжения борьбы с коронавирусной инфекцией, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, пишет novostipmr.com.
Речь идет об ограничениях на выезд из ПМР, на передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах республики. Предлагается продлить действие санитарно-эпидемиологических мер, а также ответственность за их нарушение.
Проект закона направят на рассмотрение Верховного Совета ПМР. novostipmr.com