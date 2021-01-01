Dnestr.TV

 
0

Путин поручил упростить привлечение иностранных строителей

Путин поручил упростить привлечение иностранных строителей

Президент России Владимир Путин поручил к 1 марта представить предложения по ограничению роста цен на строительные материалы. Такое поручение, адресованное кабмину и комиссии Госсовета по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда", содержится в перечне, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Также правительству и комиссии Госсовета предстоит до 1 февраля для сокращения инвестиционно-строительного цикла не менее чем на один год, обеспечить оптимизацию процедур в строительстве, в том числе с возможностью их выполнения по принципу "одного окна" с использованием цифровых технологий и информационных систем, передает ТАСС.

Президент указал на необходимость внести в законодательство изменения для синхронизации проектирования и возведения объектов капитального строительства с мероприятиями по их подключению к сетям инженерно-технического обеспечения, а также с необходимым для этих целей переносом (переустройством) инженерных коммуникаций.

Кроме того, кабмину нужно будет рассмотреть вопрос установления приаэродромных территорий, обеспечивающих безопасность полетов, с последующим утверждением отдельной санитарно-защитной зоны, в которой могут устанавливаться дополнительные требования к размещаемым объектам или ограничения по их строительству, обратив при этом внимание на установление переходных положений для соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения до установления такой санитарно-защитной зоны.

Правительству предписано до 1 августа внести изменения в законодательство для определения правового статуса помещений в многофункциональных зданиях, в том числе жилых.

До 1 марта нужно будет также рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения иностранных строителей, в том числе из ряда стран СНГ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
tass.ru
  • Сегодня, 18:04
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна