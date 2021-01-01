Dnestr.TV

 
0

«Автостанции Приднестровья» будут бронировать билеты на новые международные рейсы из Кишинева

«Автостанции Приднестровья» будут бронировать билеты на новые международные рейсы из Кишинева

Автостанции Приднестровья продолжают бронирование билетов на международные рейсы из Кишинева.

Как рассказала и.о. директора ОАО «Автостанции Приднестровья» Олеся Урсул, в 2020 году у приднестровцев была возможность забронировать билеты в Россию (г. Москва), Францию, Грецию, Австрию и Германию. С 1 февраля добавятся такие направления, как Киев, Львов, Яссы, Бухарест, Клуж-Напока, сообщает novostipmr.com.

«Эта услуга не требует никакой дополнительной оплаты со стороны пассажира. По договорённости с перевозчиком эта сумма уже входит в стоимость билета, и перевозчик берет ее на себя», - пояснила Олеся Урсул.

Заказывая услугу бронирования на приднестровских автостанциях, пассажир оплачивает всего 5% от стоимости проезда. Оставшаяся сумма вносится в Кишиневе.

«При этом на руки пассажир получает официальный лист бронирования, заверенный печатью "Автостанции Приднестровья", – это полноценный проездной документ», - отметила Олеся Урсул.
Бронирование можно осуществить в любом отделении автостанции по республике.
novostipmr.com
  • Сегодня, 05:30
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна