Автостанции Приднестровья продолжают бронирование билетов на международные рейсы из Кишинева.
Как рассказала и.о. директора ОАО «Автостанции Приднестровья» Олеся Урсул, в 2020 году у приднестровцев была возможность забронировать билеты в Россию (г. Москва), Францию, Грецию, Австрию и Германию. С 1 февраля добавятся такие направления, как Киев, Львов, Яссы, Бухарест, Клуж-Напока, сообщает novostipmr.com.
«Эта услуга не требует никакой дополнительной оплаты со стороны пассажира. По договорённости с перевозчиком эта сумма уже входит в стоимость билета, и перевозчик берет ее на себя», - пояснила Олеся Урсул.
Заказывая услугу бронирования на приднестровских автостанциях, пассажир оплачивает всего 5% от стоимости проезда. Оставшаяся сумма вносится в Кишиневе.
«При этом на руки пассажир получает официальный лист бронирования, заверенный печатью "Автостанции Приднестровья", – это полноценный проездной документ», - отметила Олеся Урсул. Бронирование можно осуществить в любом отделении автостанции по республике. novostipmr.com