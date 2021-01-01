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ЕС создаст общую базу данных о применении санкций

ЕС создаст общую базу данных о применении санкций

Европейский союз собирается ввести общую базу данных для обмена информацией о применении санкций ЕС и противодействии незаконным рестрикциям третьих стран.

Это одна из составных частей представленного на пресс-конференции во вторник плана развития экономической и финансовой системы ЕС, передает interfax.ru

"Ограничительные меры ЕС являются ключевым инструментом внешней политики, который помогает нам отстаивать наши ценности, и мы должны убедиться, что они реализуются эффективно и достигают поставленных целей", - заявила комиссар ЕС по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала Мейрид Макгиннес.

"В этом году мы разработаем специальную базу данных, репозиторий, для обмена информацией о санкциях, что позволит государствам-членам и Комиссии обмениваться сведениями о применении санкций и обеспечении их соблюдения. Эта база данных даст нам более подробную информацию о последствиях наших санкций", - сказала она.

Еврокомиссия будет работать с государствами-членами ЕС над назначением единого контактного лица по вопросам правоприменения и реализации, имеющим трансграничное измерение. Будет также создана анонимная система для оповещения об уклонении от санкций.

"Незаконные экстерриториальные санкции третьих стран могут препятствовать законной торговле и инвестициям, - отметила Макгиннес. - Таким образом, Комиссия рассмотрит вопрос о том, как обновить Закон о блокировании, который в настоящее время является действующим законом для решения этой проблемы".

Она сообщила, что параллельно Комиссия и высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель продолжат работу с партнерами ЕС над согласованием санкций и их реализации в максимально возможной степени.

interfax.ru
  • Сегодня, 09:00
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