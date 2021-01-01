Аппарат президента РМ объявил конкурс на замещение ряда вакантных государственных должностей, в частности требуются заместитель генерального секретаря, а также главные консультанты.
Желающие получить одно из этих мест должны успешно пройти письменное тестирование и собеседование, передает noi.md
В соответствии с Положением о замещении на конкурсной основе вакантной государственной должности, утвержденным Постановлением Правительства № 201 от 11 марта 2009 года, аппарат президента Республики Молдова объявляет конкурс на замещение вакантных государственных должностей:
- Заместитель генерального секретаря аппарата президента Республики Молдова
Срок подачи заявок - 4 февраля 2021, 17:00. Конкурс будет проводиться на основании Положения о замещении на конкурсной основе вакантной государственной должности (Постановление Правительства № 201/2009, приложение № 1).
После рассмотрения дел (допуска к конкурсу), конкурс предусматривает следующие этапы: 1) конкурс резюме; 2) письменное тестирование; 3) собеседование.
На каждом этапе результаты кандидатов будут оцениваться в баллах – от 1 (один) до 10 (десять). Кандидаты, получившие за этап оценку ниже 7,5, выбывают из конкурса.
- Главный консультант отдела публичного права - 1 вакантная должность
Срок подачи заявок - 22 января 2021, 17:00.
- Главный консультант отдела частного права - 1 вакансия
Срок подачи заявок - 22 января 2021, 17:00. Конкурс на замещение государственных должностей включает в себя письменное тестирование и собеседование.
Заявки на участие в конкурсе подаются лично или по почте (в том числе по электронной почте) секретарю конкурсной комиссии Ольге Лупой, телефон (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.
Конкурс состоится в здании аппарата Президента Республики Молдова по адресу: мун. Кишинев, бул. Штефана чел Маре, 154.
Президентура уточнила, что информация о дате и времени проведения конкурса будет опубликована дополнительно.