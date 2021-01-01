Dnestr.TV

 
0

Аппарат президента Молдовы объявил конкурс на замещение вакантных должностей

Аппарат президента Молдовы объявил конкурс на замещение вакантных должностей

Аппарат президента РМ объявил конкурс на замещение ряда вакантных государственных должностей, в частности требуются заместитель генерального секретаря, а также главные консультанты.

Желающие получить одно из этих мест должны успешно пройти письменное тестирование и собеседование, передает noi.md

В соответствии с Положением о замещении на конкурсной основе вакантной государственной должности, утвержденным Постановлением Правительства № 201 от 11 марта 2009 года, аппарат президента Республики Молдова объявляет конкурс на замещение вакантных государственных должностей:

- Заместитель генерального секретаря аппарата президента Республики Молдова

Срок подачи заявок - 4 февраля 2021, 17:00. Конкурс будет проводиться на основании Положения о замещении на конкурсной основе вакантной государственной должности (Постановление Правительства № 201/2009, приложение № 1).

После рассмотрения дел (допуска к конкурсу), конкурс предусматривает следующие этапы: 1) конкурс резюме; 2) письменное тестирование; 3) собеседование.

На каждом этапе результаты кандидатов будут оцениваться в баллах – от 1 (один) до 10 (десять). Кандидаты, получившие за этап оценку ниже 7,5, выбывают из конкурса.

- Главный консультант отдела публичного права - 1 вакантная должность

Срок подачи заявок - 22 января 2021, 17:00.

- Главный консультант отдела частного права - 1 вакансия

Срок подачи заявок - 22 января 2021, 17:00. Конкурс на замещение государственных должностей включает в себя письменное тестирование и собеседование.

Заявки на участие в конкурсе подаются лично или по почте (в том числе по электронной почте) секретарю конкурсной комиссии Ольге Лупой, телефон (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.

Конкурс состоится в здании аппарата Президента Республики Молдова по адресу: мун. Кишинев, бул. Штефана чел Маре, 154.

Президентура уточнила, что информация о дате и времени проведения конкурса будет опубликована дополнительно.

noi.md
  • Сегодня, 09:04
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна